Fumo, sessuologo Jannini: "Sì a prodotti alternativi a sigarette per ridurre rischi"

Roma, 14 lug. (Adnkronos Salute) – "I comportamenti sessuali sono suscettibili alle politiche di riduzione del rischio legato al fumo. Faccio un paragone tra i dispositivi a rischio ridotto alternative alle sigarette e il profilattico: per fare una cosa più che lecita come il sesso (o avere nicotina) posso usare il profilattico nel primo caso e nel secondo un prodotto alternativo alle sigarette che riscalda ma non brucia il tabacco; entrambi mi aiutano a ridurre il rischio da diversi punti di vista".

Lo spiega Emmanuele Jannini, docente di Endocrinologia e sessuologia medica dell’Università Tor Vergata di Roma, che commenta il riconoscimento di 'Iqos' di Philip Morris International come prodotto a 'ridotta esposizione' da parte dell'agenzia americana Fda (Food and Drug Administration).

"Il fumo, va ricordato, è il peggiore nemico che ci sia a letto, impatta in modo enorme sulla funzione sessuale degli uomini e delle donne perché produce anossia, la mancanza di ossigeno – sottolinea Jannini – Se verranno dimostrati effetti importanti di riduzione del rischio per i dispositivi che scaldano il tabacco senza bruciarlo, come sessuologi non possiamo che essere contenti.

La Società italiana di andrologia e medicina sessuale (Siams) è stata la prima al mondo ad elaborare un position paper a stabilire che la riduzione del rischio da tabacco è una strategia importante per salvare la salute riproduttiva".