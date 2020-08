Speranza, 'in Dl Agosto mezzo mld per recupero visite saltate'

Roma 6 ago. (Adnkronos Salute) – "Il prossimo Decreto del governo, che conterrà nuove misure contro gli effetti del coronavirus, conterrà anche risposte per la cura di altre patologie, dopo che tutto l'impegno del nostro Servizio sanitario nazionale è stato concentrato per fronteggiare questo nemico".

Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione di Covid-19.

"I mesi del Covid sono stati difficili per tutte le altre patologie. La conseguenza è che tutta una serie di prestazioni siano state sospese o rinviate", con un peso sulle liste di attesa "ancor più insopportabile. Ho proposto al governo e al ministro dell'Economia che dentro questo decreto si possano individuare risorse pari a mezzo miliardo di euro perché il nostro Ssn possa nei prossimi mesi recuperare visite, interventi e prestazioni diagnostiche non affrontate in queste settimane di Covid", ha concluso il ministro, incassando gli applausi dell'Aula.