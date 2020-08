Oms, posticipare controlli dal dentista fino a riduzione contagi Coronavirus

Roma, 13 ago. (Adnkronos Salute) – Rimandare i controlli di routine dal dentista, le cure preventive, le pulizie non essenziali e i trattamenti dentali estetici. Almeno fino a quanto non si sarà ridotta la circolazione del coronavirus. E' la raccomandazione contenuta nella pubblicazione, online sul sito ufficiale e datata 3 agosto, 'Considerazioni per la fornitura di servizi essenziali di salute orale nel contesto di Covid-19', che sta già creando polemiche tra gli odontoiatri italiani.

L'Oms, allo stesso tempo, invita a garantire le cure odontoiatriche urgenti o di emergenza che "sono vitali per preservare la funzionalità orale di una persona, gestire il dolore intenso, garantire una buona qualità della vita". L'assistenza sanitaria orale urgente o di emergenza, ricorda l'Oms, "può includere interventi che affrontano le infezioni orali acute; rigonfiamento; infezione sistemica; sanguinamento significativo o prolungato; dolore acuto non controllabile con l'analgesia; interventi necessari dal punto di vista medico come pre-intervento ad altre procedure urgenti; trauma dentale o orofacciale".

Il documento – destinato alle autorità sanitarie pubbliche, ai responsabili per l'odontoiatria dei ministeri della Salute e al personale sanitario che opera nel settore sanitario pubblico e privato – nasce per rivalutare i rischi di trasmissione del coronavirus in base alle evidenze emerse in questi mesi e, in particolare, il problema della produzione di aerosol, che si è confermato veicolo di infezione. Le procedure odontoiatriche che generano aerosol sono quindi potenzialmente a rischio.

Così come la modalità di lavoro dei dentisti.

Per l'Oms, in ogni caso, anche durante la pandemia Covid-19, resta una priorità assoluta sia un'efficace prevenzione orale sia la cura odontoiatrica. E i pazienti dovrebbero poter accedere a forme di consulenza a distanza, anche sui sui social media, per mantenere una buona igiene orale.