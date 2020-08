Aids, in Usa donna guarita senza cure: il caso su Nature

Roma, 28 aog. (Adnkronos Salute) – Guarita dall'Hiv senza essersi mai curata. E' il caso dell'americana Loreen Willenberg, 66 anni, californiana, che ha contratto il virus dell'Aids nel 1992 e potrebbe essere la prima persona al mondo ad averlo sconfitto senza l'uso di terapie o di un trapianto di midollo osseo, come invece accaduto in altri due casi ribattezzati il 'paziente di Londra' e il 'paziente di Berlino', già noti alla comunità scientifica.

E' 'Nature' a occuparsi del caso di Willenberg in uno studio del Ragon Instituite, del Mit e dell'università di Harvard.

I ricercatori hanno passato al setaccio 1,5 miliardi di cellule del sangue della donna e non hanno trovato traccia del virus – riporta il 'New York Times' – Il suo sistema immunitario ha inibito la riproduzione delle cellule virali. Si tratta di una condizione, comune a quelli che vengono definiti 'controllori d'élite', riscontrata in altri 63 pazienti che non avevano ricevuto farmaci antiretrovirali, suggerendo un'incidenza dello 0,5% rispetto ai 37 milioni di persone affette da Hiv nel mondo.

Nella donna la diffusione del virus in tutto il corpo verrebbe dunque ostacolata naturalmente, senza che vi sia la necessità di assumere medicinali.