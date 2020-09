Test Medicina al via, un posto ogni 5 candidati

Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) – Conto alla rovescia per il test per l'accesso alla Facoltà di Medicina medicina che si svolgerà domani in tutta Italia. Sono 66mila gli studenti che sognano di indossare il camice bianco ma solo uno su cinque potrà entrare.

"In questi tempi di pandemia, occhi puntati su presunte irregolarità allo svolgimento del test d’ingresso a medicina. Già nelle scorse edizioni – denuncia Consulcesi, il network legale dei professionisti sanitari – abbiamo calcolato circa 18mila potenziali ricorsi degli studenti, cifra che potrebbe aumentare a fronte della confusione generata quest’anno a causa delle novità introdotte con le regole anti Covid".

"Saremo presenti con i nostri consulenti legali in tutte le università italiane al fianco degli aspiranti medici – aggiunge Consulcesi – Sarà utile a vigilare su sicurezza e irregolarità".

All'Università Sapienza di Roma, Consulcesi ha organizzato un flashmob con supereroi in camice bianco. Con lo slogan 'Ogni medico è un supereroe' i cosplayer faranno i 'salti mortali' per entrare a medicina e accorreranno in aiuto dei camici bianchi per distribuire kit di sicurezza anti Covid-19 (con mascherina e gel igienizzante) agli aspiranti medici.

"Mettiamo in campo le nostre risorse e tutto il nostro impegno perché la Laurea alla Facoltà di Medicina rimanga, come sempre, un traguardo d’eccellenza nell’esperienza curricolare dei giovani medici.

Colgo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo a questi ragazzi in questo momento non facile per tutti", evidenzia Massimo Tortorella, presidente Consulcesi.