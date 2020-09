Mappa contagiati coronavirus in Europa per 100mila abitanti, Italia in coda

Roma, 10 set. (Adnkronos Salute) – Secondo l'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, nella mappa della diffusione del coronavirus in Europa, l'Italia, con un'incidenza di 32 contagi per centomila abitanti in 14 giorni, è in coda rispetto ad altri grandi Paesi europei.

In base alla tabella, aggiornata ad oggi, la percentuale del'Italia è di gran lunga inferiore a quella della Spagna, che registra, ponendosi in cima alla classifica, 263,2 casi per 100mila abitanti, seguita da Francia (135,1), Croazia (91,7), Romania (85,8), Repubblica Ceca (75,9), Malta (74,6), Austria (55,9), Olanda (55,4), Portogallo (51,3), Gran Bretagna (39,6) e molti altri Paesi. Meglio dell'Italia, fra i Paesi più grandi, c'è la Germania con 'solo' 21 casi per 100.000 abitanti.