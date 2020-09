Coronavirus: Consulcesi, medici e infermieri si aggiornano, +30% corsi online

Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) – L’Italia è pronta a una seconda ondata autunnale di Covid-19? Gli operatori sanitari italiani, intanto si sono preparati anche questa estate, con la formazione a distanza, in tema di coronavirus. Almeno secondo i dati di Consulcesi relativi alla formazione a distanza, che ha registrato un aumento del 30% (rispetto allo stesso periodo del 2019) di fruizione dei corsi da parte dei professionisti sanitari nonostante il 'bonus' concesso proprio per la pandemia.

Non sorprende che nella top ten dei 10 titoli più scelti, 8 siano quelli della collana Covid – riferisce Consulcesi riferendosi ai suoi corsi – con al primo posto il docufilm "Covid-19 il virus della Paura” seguito da “Covid-19 l’esperienza cinese”. Di grande interesse per tutti gli operatori sanitari anche i corsi sul rischio professionale e la sicurezza sul lavoro sempre legati al coronavirus.

"E’ la prova di quanto sapevamo già: in ambito sanitario è alto il fabbisogno formativo e l’aggiornamento continuo è parte integrante della professione.

Un bisogno che dopo lo spartiacque dell’emergenza coronavirus si è trasformato in necessità – ha dichiarato Massimo Tortorella, presidente Consulcesi – I mesi di lockdown hanno permesso a nuove modalità di fruizione di svilupparsi, facendo crescere la richiesta di formazione a distanza rispetto a quella residenziale".

Al primo posto per formazione, in ogni singolo titolo della collana Covid-19, ci sono gli infermieri. "Sono loro la categoria professionale probabilmente più esposta, che ha pagato in termini di vite e sacrifici, ed è quella che sta acquisendo e rafforzando maggiori conoscenze sul nuovo virus", commenta Tortorella.

Tra le altre specializzazioni più ‘preparate’ sul Covid-19 ci sono i medici del lavoro, gli anestesisti, i pediatri e gli psichiatri. In totale, sono stati 5.340 i professionisti che si sono iscritti e hanno concluso uno dei 11 corsi dell’offerta formativa Consulcesi sul Covid-19, conclude la nota ricordando che il catalogo Fad per il mese di settembre vanta un totale di 260 corsi, di cui 19 relativi alla modalità Interattivi, 22 a Film Formazione e 19 relativi a quella E-Book.