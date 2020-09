Tumori, Mater Olbia in campo con 'Race for the Cure'

Olbia, 17 set. (Adnkronos Salute) – Mater Olbia scende in campo al fianco delle 'Donne in rosa', sostenendo le attività di Komen Italia in Sardegna e dedicando un intero weekend alla prevenzione femminile attraverso esami ed incontri individuali a supporto della Race for the cure 2020, lo straordinario evento Web organizzato dalla Fondazione Susan G Komen per la lotta ai tumori del seno che si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia e in altri 22 paesi europei.

In particolare, nella giornata di domenica 27 settembre, Mater Olbia Hospital apre le porte alle donne del territorio all’insegna della cura e della prevenzione dei tumori del seno. Un team multidisciplinare coordinato dal Polo Integrato di Senologia offrirà esami radiologici e incontri individuali con gli specialisti dedicati alla salute del seno. La partecipazione è gratuita ed è rivolta a tutte le donne, in particolare a quelle donne che provengono da famiglie ad alto rischio, alle 'Donne in rosa” che affrontano già un tumore al seno, alle donne che non effettuano regolari visite di controllo ma anche ai familiari e alle persone che vivono a stretto contatto con chi affronta la malattia.

Le prenotazioni sono aperte da domani, 17 settembre a mercoledì 23, e possono essere effettuate chiamando il numero 0789.1899.333, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15, fino a esaurimento disponibilità.

"Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa a supporto del territorio con grande entusiasmo – spiega Giorgia Garganese, responsabile del reparto di ginecologia e senologia del Mater Olbia Hospital – in quanto come presidio ospedaliero del territorio della Gallura in generale dell’intera Sardegna, vogliamo essere un punto di riferimento per la salute della donna.

La prevenzione è l’arma fondamentale per combattere il cancro al seno e gli altri tumori femminili. Per questo sosteniamo la meritoria attività della Susan G. Komen Italia in Sardegna, mettendo a disposizione quello che quotidianamente facciamo ovvero aiutare le donne a prendersi cura di se stesse". Il Mater Olbia inoltre ha deciso di partecipare attivamente alla Race 2020 creando una propria squadra virtuale cui tutti possono aderire in sostegno della causa, andando sulla pagina dedicata https://www.raceforthecure.eu/it/Participants/Team/Id/2791.