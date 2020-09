Digital Health Summit 2020: l’evento di e-Health che in tantissimi stavano aspettando è finalmente arrivato. Ecco tutte le informazioni utili da conoscere.

Digital Health Summit 2020: quest’anno gli organizzatori hanno elaborato una formula innovativa per rendere virtuale questo evento. La quinta edizione di questo appuntamento si terrà nelle giornate del 6, 7, 8 e 9 ottobre 2020 100% online.

Di seguito potrete scoprire tutto ciò che vi serve sapere sul convegno digitale, di cosa tratterà, in quali modalità è stato progettato e come fare per partecipare.

Digital Health Summit 2020: di cosa si tratta

Il Digital Health Summit è un convegno dedicato alla sanità elettronica, la cosiddetta e-Health, organizzato da NetConsulting Cube, GGallery Group e AISIS (Associazione Italiana Sistemi Informativi Sanità). È un evento che metterà in luce molte tematiche, tra cui la valorizzazione della filiera del Life Science, che costituirà l’argomento del primo giorno, il ruolo della privacy e dell’intelligenza artificiale, oggetto di discussione della seconda giornata, e la digitalizzazione del Sistema Sanitario e l’abilitazione di quest’ultimo su App e Mobile, che sarà argomento della terza e della quarta giornata del convegno.

Come si svolgerà l’evento

Quest’anno l’evento arriva alla sua quinta edizione, che si svolgerà dal 6 al 9 Ottobre 2020. A causa del Covid, esso è stato riprogrammato in modalità virtuale. Come ha affermato Alberto Ronchi, presidente di AISIS, questo nuovo format garantirà il distanziamento, ma la qualità e l’efficienza dell’intero progetto non verranno intaccate in nessun modo.

L’evento sarà organizzato come un viaggio virtuale in 12 stanze, dove ogni giorno ci saranno interventi e testimonianze di importanti associazioni, tra cui quest’anno spiccherà Advisory Board, un comitato di eccellenza costituito dalle principali associazioni di categoria italiane del settore.

Durante le discussioni, ci saranno spazi dedicati agli interventi e alle domande dei partecipanti da remoto, così da garantire un sano e corretto scambio di opinioni e di interazione tra i vari partecipanti.

Le novità di quest’anno

Come gli altri anni ci sarà la premiazione del Concorso W.In.e, che quest’anno però valorizzerà la gestione legata al periodo post-emergenza del Covid-19. Una novità, invece, sarà rappresentata dal Digital Health Summit Community Book, un documento che raccoglierà tutte le impressioni e i contributi dei partecipanti.

Se siete curiosi ed interessati a partecipare a questo Summit, consultate il sito www.digitalhealtsummit.it, dove troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno e il programma dettagliato dell’evento.