Coronavirus: Conte, 'da Governo no decisioni su obbligo mascherine all'aperto'

Bruxelles, 2 ott. (Adnkronos Salute) – L'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto "è una decisione che il Governo non ha preso. E' stata appena adottata da qualche Regione, che ha valutato la situazione come critica". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, a una delle poche domande che è stato possibile porgli.

"Siamo in costante aggiornamento con il ministro della Salute e gli esperti – prosegue il premier – Torneremo ad aggiornarci in queste ore, ci confronteremo con i presidenti delle Regioni e valuteremo. Al momento non abbiamo deliberato nessuna misura in questa direzione", conclude.