Coronavirus: a Parigi bar chiusi da domani, nuove regole per ristoranti

Parigi, 5 ott. (Adnkronos Salute) – Da domani e fino al 19 ottobre incluso, a Parigii bar resteranno chiusi, mentre per i ristoranti, che potranno aprire regolarmente, sarà previsto un nuovo protocollo sanitario. Ad annunciarlo è stato il prefetto di Parigi Didier Lallement.

Saranno vietati inoltre gli eventi che riuniscono oltre mille persone e le riunioni sul suolo pubblico di più di dieci persone.

Resteranno aperti i mercati, le riunioni a scopo professionale come le riprese cinematografiche, i cantieri. L'attesa in fila è consentita nel rispetto del distanziamento, ha aggiunto. Le sale da ballo, i club di giochi saranno chiusi. Vietati fiere congressi e saloni professionali. Vietati i circhi. Palestre e piscine dovranno chiudere, tranne che per i minori nel quadro dell'attività scolastica.