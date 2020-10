Coronavirus: 'vaccini per tutti', la Cina aderisce a Covax

Pechino, 9 ott. (Adnkronos Salute) – La Cina annuncia l'adesione allo strumento per l'accesso globale ai vaccini contro il Covid-19. Il ministero degli Esteri di Pechino ha confermato la "firma di un accordo" con Gavi. "E' un passo importante per la Cina – afferma in una nota la responsabile del Dipartimento Informazione, Hua Chunying senza entrare nei dettagli del contributo del gigante asiatico – per rispettare l'impegno nella promozione di vaccini come bene pubblico globale".

Pechino conferma la volontà di far sì che "i Paesi in via di sviluppo abbiano uguale accesso a vaccini efficaci e sicuri".

Covax è codiretto da Gavi (Alleanza per i vaccini), dalla Coalizione per l'innovazione in materia di preparazione alle epidemie (Cepi) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Stati Uniti e Russia si sono rifiutati di aderire.

In questi mesi la Cina è stata da più parti accusata per la gestione dell'emergenza coronavirus, che si è inizialmente manifestato nella megapoli di Wuhan.

"Ci siamo impegnati a far sì che i vaccini sviluppati dalla Cina siano disponibili come bene pubblico globale, che verrà fornito su base prioritaria ai Paesi in via di sviluppo – aggiunge Hua – La Cina rafforzerà anche la cooperazione in materia di vaccini attraverso lo strumento Covax".

All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente cinese Xi Jinping aveva assicurato che i vaccini sviluppati dalla Cina sarebbero stati resi disponibili come bene pubblico globale.

Attualmente sono quattro i vaccini sviluppati dal gigante asiatico nella fase tre dei test clinici.