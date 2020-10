Tumori: al via raccolta fondi per 'regalare' bellezza a donne con cancro

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) – Laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico. Torna, quest'anno in versione web, 'Beauty Gives Back', l’evento di raccolta fondi a favore de 'La forza e il sorriso Onlus', che dal 2017 al 2019, ha animato diverse location della città di Milano in occasione del mese rosa della prevenzione.

La nuova iniziativa 'Beauty Gives Back Digital Edition', aprirà le sue porte virtuali lunedì 9 novembre e, tramite una piattaforma online, consentirà a tutti coloro che desiderano dare il proprio contributo alla Onlus di fare una donazione e ricevere prestigiosi omaggi beauty direttamente a casa.

"L’ultima edizione fisica di Beauty Gives Back – commenta Anna Segatti, presidente de 'La forza e il sorriso Onlus' – ha visto la partecipazione di 1.300 persone in due giorni.

Un’esperienza che ci ha reso orgogliosi del lavoro fatto e grati per il grande riscontro ottenuto, ma che quest’anno, alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19, non ci sentiamo di ripetere con le stesse modalità. Abbiamo, quindi, studiato un nuovo format, che ci permetterà nuovamente di raccogliere fondi a favore della nostra mission e ringraziare coloro che ci sostengono offrendo preziosi omaggi, nella più rigorosa tutela della salute e della sicurezza di tutti.

L’edizione digitale, inoltre – aggiunge – ci consentirà di raggiungere tutta Italia e coinvolgere anche coloro che, a causa della distanza, non hanno potuto prendere parte agli eventi milanesi".

A partire dal 9 novembre, dunque – riferisce una nota – accedendo al portale dedicato, raggiungibile tramite il sito ufficiale della Onlus o i link condivisi sui canali social, sarà possibile scegliere una o più 'Surprise Bag' tra le cinque tipologie proposte, da ricevere a casa in omaggio a fronte di una donazione.

Ciascuna di esse conterrà un assortimento a sorpresa di dieci prodotti, offerti dai prestigiosi brand cosmetici che sostengono l’iniziativa. Le donazioni potranno essere effettuate sul portale online tramite carta di credito o PayPal, con spedizione gratuita su tutto il territorio italiano.

'La forza e il sorriso' dal 2007 organizza laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico in ospedali e associazioni di tutta Italia. In 13 anni di attività ha aiutato oltre 18.000 donne in circa 4.000 incontri, grazie all’impegno di 500 volontari e al supporto di 29 aziende sostenitrici, sotto il patrocinio di Cosmetica Italia, associazione nazionale imprese cosmetiche.