Coronavirus: Rezza, 'regioni in fascia rossa o arancione per 2 settimane'

Roma, 5 nov. (Adnkronos Salute) – "Una regione che si trova in fascia rossa o arancione resterà per almeno 2 settimane in questa fascia di rischio. Poi è possibile una de-escalation". Lo ha ribadito Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, in conferenza stampa al ministero sulla situazione dell'epidemia in Italia.