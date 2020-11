Sanità, Manfredi, 'modello ospedalocentrico non più sostenibile, urge cambiamento’

Napoli, 10 nov. (Adnkronos Salute) – "Il modello attuale della sanità, quello 'ospedalocentrico', non è più sostenibile in una società fatta di persone anziane, con un alto tasso di cronicità, o davanti a emergenze come le pandemie. Serve un cambiamento basato sulle nuove tecnologie".

Così il ministro dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, ha parlato a margine della presentazione dell’HealthTech Innovation hub (HI) di San Giovanni a Teduccio, il nuovo polo dedicato allo sviluppo di tecnologie per la salute presso il Centro servizi metrologici e tecnologici avanzati (CeSMA) del complesso universitario San Giovanni a Teduccio, a Napoli, frutto della collaborazione tra l'Università Federico II di Napoli e Medtronic Italia.

"La pandemia ha mostrato la debolezza della medicina territoriale – ha spiegato il ministro – perché per avere una buona medicina di prossimità è necessario affidarsi alle nuove tecnologie.

E quindi avere la possibilità di misurare i parametri diagnostici a distanza o distribuire farmaci con sistemi automatici: solo così il sistema sarà economicamente sostenibile. La sanità del futuro dovrà essere sempre più basata sull'integrazione tra l'uomo e l'uso delle tecnologie, con evidenti vantaggi sia per il paziente che per lo Stato”.