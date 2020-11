Coronavirus: Cossolo (Federfarma), 'abbandono prevenzione tragedia nella tragedia'

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) – "Se non si interviene rapidamente pagheremo la mancanza di prevenzione delle patologie non Covid e la mancata aderenza alle cure, fenomeno legato alla pandemia che ha assorbito la nostra attenzione. E' necessario invertire la rotta per evitare la tragedia nella tragedia".

E' l'allarme di Marco Cossolo, presidente dei Federfarma che oggi ha presentato il 'Tour della salute', iniziativa itinerante nelle prime due edizioni, che quest'anno, a causa dell'emergenza coronavirus, 'viaggerà' sul web e sui canali social, realizzata in collaborazione con Federfarma e con in sostegno incondizionato di Teva Italia.

"La grande attenzione mediatica e anche sanitaria che abbiamo sul Covid – ha spiegato Cossolo – ha distolto l'attenzione dalle patologie che continuano a essere presenti sul territorio.

Non credo che siano guariti tutti i diabetici. Non credo che il rischio di patologie facilmente prevenibili attraverso azioni di screening come il tumore del colon retto siano venuto meno. E tra l'altro queste patologie hanno il problema che non ci accorgiamo subito dei danni". "Abbiamo voluto sostenere il Tour anche quest'anno – ha sottolineato – proprio per mantenere viva l'attenzione su prevenzione e aderenza all cure".