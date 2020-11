Salute: omeopatia e probiotici, 'matrimonio' inedito in casa Boiron

Roma, 25 nov.(Adnkronos Salute) – Anche nel mondo dell'omeopatia si fa strada l'interesse per il microbiota, la 'popolazione' batterica del nostro intestino, su cui negli ultimi anni si sono focalizzate molte ricerche in settori diversi della medicina. "E' un tema diverso da quello che trattiamo di solito.

Ma i medici e i farmacisti che consigliano i probiotici adottano un approccio globale alla salute che è sinergico e compatibile con l'approccio omeopatico. E' un approccio che permette di prevenire ma, soprattutto, di curare senza nuocere, che è la mission della nostra azienda", ha spiegato Claudia Femora, direttore relazioni esterne Boiron Italia, nel presentare alla stampa la nuova gamma di prodotti probiotici Osmobiotic Flora, realizzati con tecnologie avanzate e mirate a tre fasce di età (baby, junior, adulti).

"Ci è sembrato normale e naturale – ha aggiunto Femora – che i probiotici potessero entrare a far parte della nostra gamma di prodotti. Sono, infatti, totalmente allineati con il nostro posizionamento che è quello di fornire soluzioni per la salute efficaci e totalmente sicure per i pazienti. Oggi sappiamo che l'intestino svolge un ruolo importante in alcune patologie. E, in particolare, l'equilibrio della flora intestinale ha un'implicazione nel benessere generale degli individui".

Omeopatia e probiotici "hanno molti aspetti in comune.

In primis un approccio a 360 gradi al paziente che è sicuramente uno dei punti cardine", ha continuato Femora, sottolineando che, in questo campo "saranno portati avanti eventi formativi dedicati ai professionisti della salute per garantire una formazione che per noi è un elemento chiave".