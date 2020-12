Coronavirus: Consulcesi in campo per reclutare vaccinatori

Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) – "Consulcesi sostiene la campagna di vaccinazione del Governo contro il coronavirus. Servono 3mila medici e 12mila infermieri e il rischio, come già evidenziato dai rappresentanti di categoria, è non riuscire a reclutare le risorse sufficienti a mettere in attuazione il piano vaccini".

Lo afferma Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, network legale e di formazione dei professionisti della sanità, che da ieri ha avviato una campagna di sostegno al ministero della Salute per reclutare medici e operatori sanitari per dovranno contribuire all'attuazione del piano di vaccinazioni anti Sars-CoV-2.

"Finalmente arriva anche in Italia la disponibilità del vaccino contro il Covid-19 – sottolinea Consulcesi in una nota – e il Governo sta pianificando la strategia di attuazione della campagna. Fino al 28 dicembre è possibile iscriversi al sito: https://personalevaccini.invitalia.it".

"La parola chiave per rispondere alla mancanza di medici e infermieri è programmazione – commenta Tortorella – Non possiamo gestire una campagna vaccinazioni con un bando d'emergenza o iniziative dell'ultimo minuto, ma occorre mettere in campo una strategia di lungo periodo che parta dalla pianificazione di nuovi posti per matricole e specializzandi di Medicina e Scienze infermieristiche in base al reale fabbisogno e, come sosteniamo da anni, arrivi a rivoluzionare il sistema di immissione alla Facoltà di Medicina".