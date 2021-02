Ricerca: studio Neuromed svela target contro schizofrenia e dipendenze

Milano, 18 feb. (Adnkronos Salute) – Uno studio dell'Unità di neurofarmacologia dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), condotto su modelli animali e pubblicato su 'Translational Psychiatry', svela "il ruolo fondamentale che particolari recettori nervosi, gli mGlu5, hanno nel determinare lo sviluppo delle reti perineuronali".

Una scoperta che promette rilevanti applicazioni cliniche, considerando che "alterazioni delle reti perineuronali – spiegano dall'Istituto – sono implicate in importanti patologie del neurosviluppo e neuropsichiatriche, come la schizofrenia o le dipendenze. Le reti perineuronali sono pertanto un target potenziale per il trattamento di numerose patologie del sistema nervoso centrale".

"Tutti sanno che i bambini hanno una capacità di apprendimento molto superiore agli adulti – ricorda una nota Neuromed – Il loro cervello, in altri termini, è più malleabile, 'plastico' come si definisce in medicina, con i neuroni che stabiliscono nuove connessioni tra loro in risposta agli stimoli ambientali.

Con il tempo questa caratteristica si riduce gradualmente, e un ruolo importante in questo processo lo svolgono le reti perineuronali. Composte di proteine e carboidrati, formano una specie di rivestimento attorno alle cellule nervose, che diventa via via più compatto rendendo più difficile stabilire connessioni".

"In topi da laboratorio geneticamente privi di recettori mGlu5 – riferisce Giada Mascio, prima autrice del lavoro – abbiamo osservato che al sedicesimo giorno di vita le reti perineuronali erano in quantità doppia rispetto agli animali controllo, che invece raggiungono quel livello di densità solo al ventunesimo giorno.

Se consideriamo che lo sviluppo di queste reti coincide con la chiusura del periodo critico di plasticità, possiamo dire che per i topi privi di quei recettori la 'finestra di sviluppo' si chiude prima". Come a dire che il cervello si 'congela' troppo presto.

I ricercatori – prosegue la nota – hanno ulteriormente approfondito lo studio stimolando le vibrisse dei topi, quindi fornendo al loro cervello nuove informazioni.

"Nei topi controllo – riporta ancora Mascio – abbiamo notato un aumento delle reti perineuronali, un adattamento normale di fronte alla fissazione di ricordi e stimoli, come quelli provenienti dalle vibrisse. Ma in quelli privi del recettore non c'è stata alcuna differenza. È come se le loro reti avessero già raggiunto la massima espressione".

L'apprendimento e la gestione delle informazioni che ci vengono dall'ambiente sono fattori cruciali nel determinare la nascita e l'evoluzione di patologie neuropsichiatriche, evidenziano dal Neuromed. "Per questo motivo – commenta Ferdinando Nicoletti, responsabile dell'Unità di neurofarmacologia – capire il ruolo dei recettori mGlu5 in questi processi significa gettare le basi per comprendere a fondo patologie come schizofrenia o dipendenze. Siamo naturalmente in una fase preliminare, ma l'obiettivo rimane quello di trovare nuove strade per la prevenzione e il trattamento".