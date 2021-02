Covid: arrivate a San Marino 7.500 dosi vaccino Sputnik

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) – Sono 7.500 le dosi vaccino Sputnik V arrivate oggi nella Repubblica di San Marino attraverso un volo internazionale da Mosca con arrivo, ieri, all’aeroporto di Milano e rapido superamento delle operazioni doganali. La fornitura di vaccini, una volta varcati i confini di Stato – riferisce una nota – è stata scortata dalle Forze dell’Ordine sammarinesi ed è stata consegnata al Centro farmaceutico dell’ospedale di Stato, dove sarà conservato in attesa dell’utilizzo.

Nei prossimi giorni – si legge ancora nella nota – saranno comunicate le date e le modalità per l’avvio della vaccinazione agli assistiti, partendo dai sanitari, che già dai prossimi giorni potranno iniziare a vaccinarsi.

"Oggi per San Marino è una giornata molto importante – dichiara il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la sicurezza sociale -. L’arrivo del vaccino Sputnik V consentirà di procedere già nei prossimi giorni con le prime somministrazioni così da iniziare a vaccinare il nostro personale sanitario e socio sanitario, gli anziani e le persone con priorità di rischio alta, come abbiamo evidenziato nel nostro Piano vaccinale nazionale".