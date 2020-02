Asvis: "In nessun altro paese iniziativa come la nostra"

Roma, 26 feb. – (Adnkronos) – “In nessun paese è stata sviluppata un’iniziativa come questa dell’Asvis che può contare su una rete di esperti così ampia tale da analizzare un’intera legge di bilancio in base all’Agenda 2030. Il nostro sforzo è mettere al servizio di tutto il paese queste analisi così da poter prendere decisioni migliori”. Lo afferma il portavoce dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis), Enrico Giovannini presentando il rapporto Asvis 'La Legge di Bilancio 2020 e lo sviluppo sostenibile. Esame dei provvedimenti e situazione dell’Italia rispetto ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030'.

Grazie anche al lavoro dell’Asvis Giovannini, sottolinea come negli anni sia cresciuta l’attenzione ai temi dell’Agenda 2030 da parte dell’opinione pubblica. Secondo la rilevazione annuale condotta per la Fondazione Unipolis, infatti, la quota di popolazione che afferma di conoscere l’Agenda 2030 è pari al 28,2%, con un aumento di circa sette punti nell’ultimo anno.