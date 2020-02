Illycaffè tra le migliori aziende etiche al mondo, unica italiana

Roma, 27 feb. – (Adnkronos) – Illycaffè Spa, è stata riconosciuta come una delle migliori aziende etiche al mondo, unica italiana. Per l'ottavo anno consecutivo, infatti, è stata inserita nel 2020 World’s Most Ethical Companies, la lista compilata da Ethisphere Institute, leader globale nella definizione e sviluppo degli standard nell’ambito delle aziende etiche. L'azienda triestina ha ricevuto il riconoscimento per l'ottavo anno consecutivo ed è tra le poche nel settore Food, Beverage and Agriculture ad essere inserita. In tutto infatti sono solo sei le aziende del settore nell'elenco.

In totale, quest’anno sono state 132 le aziende che hanno ricevuto il riconoscimento di Ethisphere Institute, distribuite in 21 paesi e 51 settori industriali. “Mantenere rigorosamente i più alti standard etici all’interno di una struttura aziendale è essenziale non solo per lo sviluppo della propria impresa e dell’intero settore, ma anche per contribuire positivamente al progresso della società in senso globale, alla salute del pianeta e al benessere delle generazioni a venire" afferma Andrea Illy, presidente di illycaffè.

Questi criteri "sono condivisi da Ethisphere Institute e noi siamo orgogliosi di fare parte della lista delle 2020 World’s Most Ethical Companies.

Si tratta di un’ulteriore dimostrazione della coerenza del nostro modello di business e della capacità dei nostri manager di creare un contesto etico, elemento fondamentale per sviluppare un business model sostenibile che generi valore per tutti gli stakeholder”.

Per ampliare l’impegno nei confronti della comunità globale del caffè, illycaffè ha recentemente presentato Circolo illy, una piattaforma digitale per gli stakeholder coinvolti nella catena di produzione del caffè, che include tra gli altri produttori, coltivatori, esportatori, agronomi, i quali possono ora avere accesso gratuitamente a informazioni volte a stimolare pratiche di coltivazione sostenibile e contribuire a diffondere la cultura della qualità sostenibile, della collaborazione virtuosa e della crescita.

Basata sul Quoziente Etico, di proprietà di Ethisphere, il processo di valutazione per The World's Most Ethical Companies include più di 200 domande sulla cultura, le pratiche sociali ed ambientali, le attività di etica e compliance, la governance, l'attenzione alla diversità, le iniziative a supporto di una forte value chain.

Il processo rappresenta una struttura operativa che aiuta ad acquisire e codificare le pratiche principali delle aziende nel mondo.

Le migliori pratiche e insegnamenti dalle aziende che hanno ricevuto il riconoscimento di World's Most Ethical Companies nel 2020 verranno raccolte in un report e in un webcast, che verranno diffusi a marzo e aprile di quest'anno. Tutte le aziende che partecipano al processo di valutazione ricevono un Analytical Scorecard che fornisce tutte le informazioni riguardo alla valutazione compiuta e a dove si posizionano i loro programmi e le loro iniziative rispetto agli alti standard delle aziende leader.