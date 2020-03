Transizione energetica, Manifesto con 15 azioni per accompagnare i cittadini

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – Eurelectric, Associazione europea delle imprese elettriche, presenta oggi a Bruxelles dinanzi alle istituzioni europee, il Manifesto '15 Pledges to Customers' frutto della collaborazione con le Associazioni Nazionali del settore tra cui Elettricità Futura.

"Il manifesto – spiega Elettricità Futura – ha lo scopo di accompagnare i consumatori all’interno del processo di transizione energetica al fine di incoraggiarli ad avere un ruolo più attivo in un’ottica di incremento dell’efficienza energetica, sviluppo delle rinnovabili e diffusione di tecnologie elettriche in settori come la mobilità".

Tre gli impegni principali promossi dal Manifesto: "abilitare i consumatori alla transizione energetica promuovendo soluzioni innovative come quelle che permettono una migliore gestione dei consumi energetici (demand response) e tecnologie efficienti come le colonnine di ricarica per la mobilità e l’accumulo di energia; puntare su una transizione che sia economicamente accessibile e inclusiva e migliorare l’esperienza degli utenti con il fornitore di energia, incrementando i servizi in maniera semplice e trasparente".

Il Manifesto contiene infatti 15 azioni concrete che i venditori di energia elettrica si impegnano a implementare per indurre i consumatori a scoprire i benefici derivanti dalla mobilità, dall’efficienza energetica e dallo sviluppo delle rinnovabili.

Elettricità Futura, Edison, Enel e Silver Ridge Power Italia, sono i soggetti italiani che hanno firmato il Manifesto.