Coronavirus, Mani Tese lancia la resilienza educativa

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – On line esercizi di educazione alla cittadinanza globale, incontri virtuali con esperti e un kit didattico sulla moda sostenibile. Mani Tese ha avviato sul proprio sito (www.manitese.it) diverse attività educative e formative per "rimanere chiusi in casa ma con le menti aperte".

"Se c’è una cosa che questa emergenza deve insegnarci, è che siamo tutti e tutte parte di un unico ecosistema – dichiara Sara de Simone, presidente di Mani Tese – Per fronteggiare crisi globali, infatti, occorrono soluzioni globali. E per trovare soluzioni globali, occorrono cittadini e cittadine in grado di crearle. Oggi più che mai abbiamo bisogno di educare persone in grado di gestire la complessità e di cooperare nella risoluzione delle sfide del nostro secolo.

Per questo, non vogliamo che nell’emergenza vinca l’ignoranza né dobbiamo cedere alla tentazione di occuparci solo di questa terribile emergenza senza considerare le altre che, a breve, potrebbero capitarci. Occorre prevenirle: non è più il tempo di aspettare per creare una società globale sostenibile".

Mani Tese ha dunque messo a disposizione sul proprio sito numerose attività di educazione alla cittadinanza globale dedicate ai ragazzi ma anche a genitori, insegnanti ed educatori per fronteggiare questo periodo di isolamento.

Di seguito, tutte le attività di 'resilienza educativa al coronavirus' messe a disposizione on line da Mani Tese: 'Esercizi di equilibrio per diventare cittadini e cittadine consapevoli…dalla propria camera!'; 'Il bello di restare: incontri con esperti per capire questo tempo'; 'Il mondo dalla mia finestra: racconto fotografico per bambini'; 'Cambia Moda! viaggio alla scoperta della moda del XXI secolo'; 'Aule virtuali di educazione alla cittadinanza globale'.