Arrivano le mascherine lavabili e riutilizzabili 15 volte

Roma, 28 apr. – (Adnkronos) – Lavabili e riutilizzabili. NaturaSì, azienda del bio in Italia, rende disponibili alla vendita le mascherine in cotone lavabili fino a 15 volte, realizzate dalla Cooperativa sociale Quid. Sono prodotti classificati come maschera ad uso medico di “Tipo I” (Attestazione dell’Istituto Superiore di Sanità 16 aprile 2020). Le confezioni di mascherine lavabili saranno messe a disposizione di tutto il personale del gruppo NaturaSì, compresi gli addetti dei negozi, oltre che essere vendute al pubblico.

“Le mascherine in cotone garantiscono la protezione richiesta ma con un impatto sull’ambiente ridotto di 15 volte. Una scelta in linea con quanto abbiamo fatto fino ad ora per ridurre il più possibile il ricorso all’usa e getta, e quindi la produzione di rifiuti, a partire dalla spesa”, spiega Fausto Jori, amministratore delegato di NaturaSì.

L'azienda ha infatti già eliminato le bottiglie in plastica in quasi 60 punti vendita, dove sono stati installati degli erogatori per l’acqua, e ha introdotto la vendita di 22 prodotti secchi sfusi che prima venivano venduti solo in confezioni di plastica.

Azioni che si sono affiancate alla scelta di introdurre sacchetti riutilizzabili per l’ortofrutta e i prodotti sfusi.

Il lavaggio delle mascherine è semplice: basta immergerle in 1 litro di acqua con 5 grammi di candeggina, sciacquare con acqua corrente e fare asciugare all’aria per poi stirare a massima temperatura fino al quindicesimo utilizzo. Le mascherine riutilizzabili sono realizzate dalla Cooperativa Sociale Quid Onlus di Verona che dà lavoro a donne e uomini con un passato difficile e che, in questo spazio, hanno potuto reinserirsi nel mondo del lavoro e immaginare un futuro migliore.

In questi mesi, proprio grazie alla riapertura e riconversione della produzione delle mascherine, è stato possibile garantire loro una continuità lavorativa che la pandemia in corso avrebbe messo a rischio.

Non è la prima volta che la Cooperativa Quid e NaturaSì collaborano assieme sul tema del riuso: da ormai due anni nei punti vendita bio sono a disposizione retine riutilizzabili per l’ortofrutta al posto dell’usa e getta in bioplastica.