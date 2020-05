In Dl Rilancio bonus bici, Zea ed ecobonus

Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – “Sono soddisfatto. Da domani l’Italia riparte e si cambia marcia rispetto al passato. Stiamo lavorando concretamente per rendere sostenibile la ripartenza e il dl appena approvato è il segno tangibile di questo cambio di passo già prospettato con il Def". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa commentando il Dl Rilancio che contiene il bonus bici, l'ecobonus e spazio alle Zea, le zone economiche ambientali.

Approvata una misura ambientale "che è contemporaneamente anche strumento di sviluppo e di occupazione", dice Costa in riferimento al bonus bici che viene introdotto grazie a 120 milioni di fondi del ministero dell’Ambiente e alla collaborazione con il Mit e che consentirà ai cittadini di acquistare una bici, classica o a pedalata assistita, o un monopattino ottenendo un contributo fino a 500 euro e al 60% del costo.

"È un sostegno a una filiera virtuosa della nostra industria: l’Italia è secondo produttore di bici al mondo ed è un sostegno alla mobilità green che sarà la più grande alleata delle nostre città nella ripresa post covid per quanto riguarda la mobilità".

Inoltre "abbiamo finanziato con 40 milioni di euro le imprese virtuose nelle Zea, le zone economiche ambientali, per creare sviluppo sostenibile nei parchi nazionali", sottolinea il ministro dell'Ambiente.

E poi, l'ecobonus, "la grande novità voluta dal sottosegretario Riccardo Fraccaro ed elaborata con il ministro Patuanelli – aggiunge Costa – che spingerà la rigenerazione edilizia a fronte di nuove costruzioni, e anche qui, con una scelta ecologica che comporta zero consumo di suolo, possiamo senz’altro dire che stiamo lavorando per una ripresa del Paese in chiave green.

Un decreto che sicuramente il Parlamento potrà ulteriormente arricchire in chiave green”.