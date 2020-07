Nissan Ariya, un suv zero emissioni al centro di un ecosistema virtuoso

Roma, 15 lug.(Adnkronos) – Il lancio di Ariya, il nuovo suv coupe' 100% elettrico di Nissan, destinato nelle intenzioni della casa a segnare una 'nuova era', "è il punto di arrivo di una road map strategica sulla quale abbiamo accelerato negli ultimi 10 anni, e che ribadisce i nostri obiettivi di sempre, ovvero ridurre l'impatto ambientale e aumentare la sicurezza degli automobilisti".

Così Luisa Di Vita, direttore della comunicazione di Nissan Italia, sottolinea all'Adnkronos la 'mission' del nuovo modello presentato in Giappone.

Una vettura, spiega, figlia di un know how con pochi confronti: "Siamo partiti per primi quando gli altri non ci credevano, con tutti i rischi di questi investimenti, ma oggi abbiamo centinaia di migliaia di Leaf in giro per il mondo mentre i nostri van a zero emissioni sono particolarmente apprezzati, soprattuto per le consegne dell'ultimo miglio".

Ma l'Ariya – aggiunge- si inquadra nell'ecosistema Nissan "che ha fra i suoi pilastri una idea di economia circolare, esaltata dall'utilizzo delle rinnovabili per alimentare la batteria delle nostre vetture, che a loro volta sono funzionali a uno scambio di energia in senso binario con la rete. E' il cosiddetto sistema Vehicle to grid, V2G, già operativo, che nei momenti di picco permette di prelevare energia dalla vettura e restituirla alla rete".

La Leaf, ricorda Luisa Di Vita, "è stata la prima auto elettrica certificata TSO per questa tecnologia che fa evolvere il concetto di veicolo da mezzo di trasporto a vettore energetico". Proprio con la Leaf è partito nel 2019 il primo progetto in Italia di sperimentazione del V2G insieme a Enel X e RSE con l’obiettivo di dimostrare come i veicoli possano offrire una soluzione di stoccaggio alle fonti rinnovabili non programmabili, soprattutto solare ed eolico, con benefici sia per il sistema elettrico sia per i possessori delle auto.

"La strada verso l’elettrificazione è già designata ed entro i prossimi 18 mesi Nissan introdurrà più di 12 nuovi modelli 100% elettrici, con una gamma sempre più elettrificata che adotterà tecnologie diversificate, come ad esempio l' e-Power, già sperimentata in Giappone con ottimi risultati di vendita, un sistema particolarmente efficiente nei consumi, trainato da un motore elettrico che muove le ruote e un motore termico che produce energia elettrica".

Ma all'orizzonte, ricorda, "ci sono anche altre forme di alimentazioni ibride e ibride plug-in saranno introdotte presto nella gamma Nissan" mentre le innovazioni che debuttano oggi su Ariya "vogliamo che si diffondano su più piattaforme e più segmenti" in una democratizzazione del progresso tecnologico che nasce da una filosofia di fondo: "Vogliamo mettere il cliente al centro e vogliamo che sia sempre a proprio agio" conclude la manager Nissan.