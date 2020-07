Torna la grande scienza dell'estate romana

Roma, 30 lug. – (Adnkronos) – Riprendono le 'Notti di scienza' al Cinevillage di Parco Talenti. Otto incontri con la scienza dal 31 luglio al 25 settembre prima della proiezione serale organizzati nell’ambito del progetto Net – Science Together nell’ambito della Notte dei Ricercatori 2020.

Si comincia da venerdì 31 luglio con 'Il Cielo è sempre più blu…? Cambiamenti climatici e inquinamento: l’impatto e le soluzioni' con la partecipazione di Antonello Pasini e Cinzia Perrino, ricercatori dell’Istituto sull'inquinamento atmosferico del Cnr, conduce il giornalista e divulgatore Marco Gisotti.

E si continua venerdì 7 agosto con 'Lo spazio fa bene alla natura. Dialogo fra un’astrofisica e un naturalista' con Martina Cardillo, ricercatrice Inaf –Iaps, e Piero Genovesi, ricercatore Ispra.

“Crediamo che, dopo la terribile esperienza del Covid, i cittadini abbiano oggi più che mai sete di conoscenza scientifica e perciò siamo felici di riprendere questo dialogo fondamentale con il pubblico che ci aiuta a spiegare, in modo competente ma leggero, le dinamiche della scienza e, quest’anno, anche dell’ambiente" spiega Claudia Ceccarelli, responsabile del progetto Net- Science Together.

"Nel corso delle settimane si alterneranno le voci dei nostri ricercatori e ricercatrici, in un percorso che ci auguriamo sia felice e di successo come quello che abbiamo compiuto con il Cinevillage già lo scorso anno” conclude Ceccarelli.

“La cultura in periferia e nei centri di aggregazione è ciò di cui i nostri giovani hanno bisogno. Nel silenzio assordante delle scuole, chiuse e relegate ai margini di una incoerente programmazione – afferma il presidente del Municipio III Giovanni Caudo – anche la scienza che invade i teatri all'aperto in periferia diventa necessaria. Un invito allo studio, alla competenza e all'analisi di cui Roma è affamata”.

“Come amministrazione in tre anni con il bando di Eureka che promuove la cultura scientifica abbiamo portato in tutti i territori della Capitale circa 100 progetti, quindi sono molto contento che anche grandi manifestazioni come Cinevillage Talenti abbiamo intrapreso un dialogo con la grande comunità scientifica e accademica della Capitale, incontri ed eventi di questo tipo sono una grande occasione per chi vive in città" dichiara Luca Bergamo Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale.

Al Progetto Net aderiscono dieci fra i più importanti enti pubblici di ricerca ed Università del nostro Paese: Cnr (che ne è anche il capofila), Enea, Inaf, Ingv, Ispra, Cineca, Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata', Sapienza Università di Roma, Università degli Studi della Tuscia, Università Telematica Internazionale Uninettuno.

L'idea del Progetto Net è nata dall'esperienza di ScienzaInsieme che da due anni vede numerosi Enti di Ricerca e Università collaborare insieme sui temi della divulgazione, formazione e informazione che avevano già partecipato ad altre edizioni della Notte Europea dei Ricercatori e che l’anno scorso avevano già animato le notti scientifiche del Cinevillage.

La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto Horizon 2020, realizzato con le azioni Marie Skłodowska-Curie, e si svolge tutti gli anni in 400 città dell’Unione Europea, coinvolgendo 1,6 milioni di visitatori, migliaia di ricercatori, centinaia di Centri di Ricerca, Enti di ricerca, Università, associazioni e numerosi altri soggetti impegnati nella divulgazione scientifica.

Gli appuntamenti scientifici al CineVillage sono una componente importante del percorso 'waiting for the night' di sensibilizzazione e avvicinamento alla 'Notte Europea dei Ricercatori' che quest’anno si celebrerà il 27 novembre. Il 'CineVillage Talenti' è organizzato da Agis Lazio Srl, in collaborazione con Anec Lazio, e patrocinato da Confcommercio, il Municipio Roma III, in collaborazione con Coni Lazio e con il supporto di Cnb Comunicazione e Impreme Spa.

Quest’anno il Progetto 'CineVillage Talenti' si avvale della collaborazione dell’Accademia del Cinema italiano – Premi David di Donatello, nell’ambito dell’iniziativa nazionale 'Moviement Village', per il rilancio del Cinema. In occasione della proiezione di film candidati e premiati all’ultima edizione dei Premi David di Donatello, il pubblico potrà assistere alla visione di contributi originali in cui i candidati e i vincitori si raccontano in esclusiva (pillole storie, interviste e video selfie).