Parte il 'Self Tour Plastic Free' del Wwf

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – Pulizia fai da te: piccoli gruppi familiari, in coppia o in solitaria. La formula proposta dal Wwf per chi voglia rendere più belle e pulite le nostre spiagge questa estate è il Self Tour Plastic Free nata nell’ambito della Campagna GenerAzioneMare.

L’iniziativa è dedicata a tutti coloro che desiderano impegnarsi anche per poco tempo mentre si trascorre una giornata al mare.

Ci si potrà concentrare, ad esempio, su quei piccoli frammenti di plastica, quasi invisibili tra la sabbia o i ciottoli, oppure scovare rifiuti in angoli nascosti, magari raggiunti in canoa o in pedalò.

Per lanciare la nuova iniziativa il Wwf attiverà tutti i canali social: grazie a una nuova community 'Con Wwf per un Mondo Plastic Free' sul canale Facebook sarà possibile condividere informazioni e esperienze che a fine estate il Wwf raccoglierà in un grande Album collettivo di immagini delle singole iniziative.

Tra gli ‘strumenti’ c’è uno speciale vademecum 'Plastic Take Away' (clip video e poster), promosso su tutti i canali social, per realizzare una pulizia in piena regola che, una volta completata, potrà essere condivisa utilizzando un nuovo filtro Instagram 'Plastic Take Away' creato dal Wwf.

Il Self Tour Plastic Free verrà proposto anche agli ospiti di tutti i lidi aderenti alla circuito Lidi Amici dei Parchi, promosso da Wwf Italia e Fiba Confesercenti: i poster saranno esposti all’ingresso e inviteranno i bagnanti a creare il proprio momento dedicato all’ambiente.