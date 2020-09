Sostenibilità, illycaffè partner di Esof 2020

Roma, 3 set. (Adnkronos) – Illycaffè è partner della 9° edizione di Esof 2020 (EuroScience Open Forum, 2-6 settembre), manifestazione europea dedicata a ricerca e innovazione interdisciplinare che quest’anno è ospitata a Trieste, nominata Capitale della Scienza Europea 2020.

Qui studiosi, scienziati, innovatori, politici e giornalisti provenienti da più di 90 Paesi si incontreranno per discutere di come l’innovazione può essere resa sostenibile nella scienza, nell’industria e nella società.

Illycaffè ha scelto di sostenere Esof 2020 perché, spiega in una nota, "condivide l’importanza di stimolare il dibattito sulla scienza e il dialogo con istituti di ricerca, accademie, governi al fine di promuovere progresso e prosperità tramite la conoscenza e lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili".

Il 5 settembre, all’interno del workshop digitale 'L’agricoltura virtuosa, un nuovo modello benefico per la salute e per l’ambiente', Andrea Illy, Jeffrey Sachs, Paolo De Castro dialogheranno su come l’innovazione in ambito agronomico può contribuire a mitigare il riscaldamento globale, prima che questo diventi irreversibile.

"Innovazione e sostenibilità sono i due pilastri sui quali dobbiamo costruire il futuro – afferma Andrea Illy, presidente di illycaffè – ecco perché ho colto l’importante occasione di Esof 2020 per discutere con studiosi di altissimo spessore la necessità di cambiare i paradigmi che hanno reso il nostro mondo insostenibile a livello sistemico. Il riscaldamento globale è oggi la madre di tutte le cause, per cui la illycaffè si è data l’obiettivo di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2033, anno del suo centenario.

Il modello della ‘Virtuous Agriculture’, che stiamo sviluppando ambisce a raggiungere questo risultato in modo circolare, con benefici sia per l’ambiente sia per la salute".

Il modello della Virtuous Agriculture concepito da Andrea Illy si basa sull'arricchimento dei terreni agricoli con carbonio organico, che consente di sequestrare carbonio dall'atmosfera e di arricchire il microbiota del suolo. Gli effetti a cascata sono la resilienza delle colture, grazie alla maggiore idratazione e ai difensivi naturali prodotti dal terreno; cibi più salubri, grazie alla minor presenza di residui agrochimici, e talvolta anche più salutari perché più ricchi di sostanze protettive, in particolare contro le malattie non trasmissibili.

'Freedom for Science, Science for Freedom' è il motto di Esof 2020, che si terrà principalmente nel nuovo Trieste Centro Congressi del Porto Vecchio cittadino, inaugurato proprio in occasione della manifestazione scientifica.