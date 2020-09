Rinforzano ossa, capelli e unghie, i benefici delle vitamine

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Rinforzano ossa, capelli e unghie e si prendono cura delle labbra e della pelle: sono le vitamine, alleate fondamentali per ricominciare l’anno con la giusta carica. A rivelare le loro proprietà è Abiby, talent scout di prodotti must have e delle ultime novità nel mondo beauty, che proprio alle vitamine dedica la beauty box di settembre 'Restart'.

Ma quali sono i benefici delle vitamine? Ecco le principali e come ci permettono di prenderci cura di noi.

Per il corpo: vitamina D. La vitamina D ha un effetto benefico su tutto il corpo: aiuta a rinforzare le ossa, regola e protegge il sistema immunitario, migliora l’umore e riduce i rischi associati ad alcune malattie cardiache. Nonostante sia presente in alcuni cibi, come i pesci grassi e le uova, la principale fonte di vitamina D è l’esposizione al sole, perché è proprio grazie ai raggi Uvb che si forma nella pelle per poi essere assorbita dall’organismo.

Per i capelli: vitamine del gruppo B. Per prendersi cura dei capelli sono fondamentali le vitamine del gruppo B. La B1 e la B8, per esempio, aiutano a regolare il ciclo vitale del capello, la B2 potenzia la sintesi del sebo e la B4 contribuisce a ottimizzare la funzione dei follicoli piliferi. Ultime, ma non meno importanti, la B5, che favorisce la crescita e la B9, che sta alla base della sintesi della cheratina, indispensabile per il benessere di tutta la chioma.

Per le labbra: vitamina E. La vitamina E ha importanti proprietà antiossidanti in grado di proteggere dai danni prodotti dai radicali liberi e da agenti esterni come fumo, vento e inquinamento. Presente in moltissimi rossetti, questa vitamina aiuta non solo a proteggere le labbra, ma anche a idratarle.

Per le unghie: vitamina A, vitamina H e vitamina E. Le migliori per il benessere delle unghie sono le vitamine liposolubili, come la A e la E, e le idrosolubili, come la vitamina H.

Insieme contribuiscono alla ricostruzione e alla rigenerazione capillare, favoriscono la crescita e combattono la fragilità delle unghie.

Per la pelle: vitamina C. La vitamina C è importante per il benessere di tutto l’organismo e, in particolare, per quello della pelle: stimola la formazione di collagene ed elastina, fondamentali per mantenere la tonicità e combattere i segni del tempo. Questa vitamina, inoltre, è un potente antiossidante che aiuta a contrastare i danni causati da fattori esterni, primo fra tutti l’inquinamento.