Energia: Alperia Startup Factory, partita III edizione del concorso

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Il provider di servizi energetici Alperia organizza per la terza volta il concorso 'Alperia Startup Factory' () per trovare le soluzioni più innovative del settore energetico. La prima edizione del concorso aveva registrato 142 candidature, che sono salite a 230 nella seconda edizione.

Le richieste di partecipazione sono pervenute da start-up di tutto il mondo: dall’Europa al Nord e Sud America, dall’Asia all’Australia. La novità di quest'anno è che anche i dipendenti del Gruppo Alperia possono contribuire attivamente e sviluppare le loro idee.

Il concorso di quest'anno si concentra sui seguenti argomenti: Teleriscaldamento 4.0; Prodotti energetici innovativi (mercato italiano); Efficienza, sicurezza e sostenibilità nel settore idroelettrico; Soluzioni smart region (smart agriculture e smart home for emergency); Sistemi flessibili per lo stoccaggio di energia; Internet of things e intelligenza artificiale per l’efficienza energetica.

I progetti presentati verranno scelti attraverso un processo di selezione composto da più fasi. I finalisti lavoreranno insieme a collaboratori di Alperia e a studenti iscritti alla laurea magistrale 'Imprenditorialità e Innovazione' dell'Università di Bolzano per realizzare un prototipo della loro idea e testarne le potenzialità fino al lancio sul mercato. I risultati saranno poi presentati a una giuria, composta da manager di Alperia, che selezionerà i vincitori. Questi avranno l’opportunità di avviare una collaborazione con il provider energetico altoatesino per realizzare i loro progetti a beneficio di clienti e aziende.

"Con la Alperia Startup Factory vogliamo dare la possibilità a idee visionarie e coraggiose di presentarsi e crescere", afferma Johann Wohlfarter, Ceo di Alperia.

La Startup Factory è stata avviata nel 2018 da Alperia insieme all'Università di Bolzano-Facoltà di Economia e WhatAVenture, una giovane azienda che offre sostegno alle imprese nel realizzare progetti innovativi e nuove idee. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 27 ottobre 2020.