'Ricomprare' mobili usati, Ikea lancia il black friday alternativo

Roma, 14 ott. – (Adnkronos) – Un Black friday alternativo per aiutare l'ambiente. E' l'iniziativa di Ikea che annuncia la campagna #GreenFriday che, in occasione del Black Friday, inviterà i clienti a 'rivendere' i propri mobili Ikea usati per dare loro una seconda vita.

La campagna che prenderà il via in Italia dal 27 novembre al 6 dicembre in tutti i 21 store sul territorio nazionale, è frutto del percorso intrapreso dall’azienda per diventare un business circolare entro il 2030, in favore dell’ambiente.

I mobili che non sono più necessari all’interno di una casa possono rivivere in un’altra abitazione, con un vantaggio per chi li rivende e chi li acquista. Il Black Friday alternativo di Ikea vuole alimentare questo circolo virtuoso, in favore di un consumo sempre più consapevole e sostenibile, sia per il pianeta che per il portafoglio dei consumatori.

“La visione di Ikea è sempre stata creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone, che nel momento attuale significa permettere a tutti di vivere una vita sostenibile, in modo semplice e accessibile. Essere circolari è un’ottima opportunità di business e, al tempo stesso, una responsabilità" afferma Pia Heidenmark Cook, chief sustainability officer del Gruppo Ingka.

La crisi climatica, aggiunge, "ci impone di ripensare radicalmente le nostre abitudini di consumo.

Un’economia circolare si può raggiungere solo attraverso gli investimenti e la collaborazione con i clienti, le altre imprese, le comunità locali e i governi, in modo da azzerare i rifiuti e innescare un ciclo di riparazione, riutilizzo, riadattamento e riciclaggio".

I clienti che desiderano 'vendere' i propri mobili Ikea usati potranno consultare la pagina del sito dedicata, verificare le condizioni del servizio di riacquisto ed effettuare una pre-valutazione del prodotto prima di recarsi in negozio per la valutazione finale e la consegna.

Chi consegna a Ikea i propri mobili usati riceverà un buono acquisto da spendere in negozio.

GREEN FRIDAY: COME FUNZIONA – In base alle condizioni dei mobili, il buono può ammontare fino al 50% del prezzo originale dell’articolo. Nel periodo del Black Friday, per i soci Ikea Family che rivenderanno i propri mobili di seconda mano, il valore del buono sarà maggiorato di un ulteriore 50% rispetto alla valutazione ricevuta. Il buono potrà essere utilizzato entro 2 anni dal momento del rilascio, offrendo ad ogni cliente la possibilità di spenderlo solo dopo aver valutato accuratamente le proprie reali esigenze di acquisto.

Ikea punta a un modello di economia circolare e la trasformazione delle attività retail è una tappa di questo percorso. La campagna aiuterà Ikea a raggiungere l’obiettivo di diventare un business circolare e di avere un impatto positivo sul clima entro il 2030, termine entro il quale tutti i prodotti Ikea saranno realizzati con materiali rinnovabili o riciclati. Attualmente il 45% delle emissioni totali di CO2 nel mondo deriva dal modo in cui vengono realizzati e utilizzati i prodotti d’uso quotidiano, come i mobili.