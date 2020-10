World Food Day, Syngenta celebra gli eroi della filiera agroalimentare

Roma, 16 ott. – (Adnkronos) – 'Coltivare, nutrire, preservare. Insieme'. E' questo il tema del World Food Day, la giornata mondiale dell'alimentazione promossa e istituita dalla Fao, che si celebra oggi. La crisi sanitaria globale del Covid-19 è stata un'occasione per riflettere sulle cose che ci stanno veramente a cuore e sulle nostre esigenze essenziali.

Questo periodo di incertezze ha fatto riaccendere in molti di noi l'apprezzamento per qualcosa che spesso diamo per scontato e che molti non possono permettersi: il cibo.

In un momento come questo è più importante che mai riconoscere la necessità di sostenere i nostri eroi dell'alimentazione (agricoltori e operatori lungo l'intera filiera alimentare) che ci garantiscono che gli alimenti arrivino dai campi alle nostre tavole nonostante sconvolgimenti senza precedenti. Per questo motivo il World Food Day assume oggi un valore ancora più importante.

Consapevole di questo, Syngenta, tra i leader dell'agribusiness a livello mondiale, ha realizzato un video per sottolineare una volta di più il ruolo fondamentale dei #foodheroes, che lavorano 365 giorni all’anno per produrre e distribuire il cibo a prescindere da tutte le situazioni avverse e che, forse in un momento e in una giornata dedicata all’Alimentazione, meritano un plauso ancora maggiore.

“Nella Giornata Mondiale dedicata all’Alimentazione, è doveroso quest’anno ricordarsi dei nostri #EroiDellAlimentazione – ha sottolineato Riccardo Vanelli, ad di Syngenta Italia – agricoltori e operatori dell’intera filiera agroalimentare che con il loro lavoro impegno hanno contribuito e contribuiscono ogni giorno ad alimentare un Paese che non si arrende".

"Il nostro pensiero e sostegno è rivolto a tutti coloro che con le loro mani si prendono cura della terra, a quelli che aiutano a proteggere i raccolti, a chi produce materie prime per l’industria e a chi trasporta il cibo per farlo arrivare sulle nostre tavole. A tutte queste persone, uomini e donne, che stanno lavorando instancabilmente, perché hanno radici solide e uno sguardo fiero rivolto al futuro. A questa filiera che non si ferma, tutti noi di Syngenta vogliamo dire grazie” conclude Vanelli.