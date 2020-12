Regali di Natale ai tempi del covid, dalla mascherina al pantalone per smart worker

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – Il coronavirus ha cambiato il modo di lavorare, di vivere la socialità e di fare acquisti ma non frena lo shopping natalizio degli italiani che non rinunciano ai regali anche se a distanza. Dalla mascherina che protegge da inquinamento e virus alle box green perfette per le beauty addicted da fare recapitare direttamente a casa: ecco alcune idee regalo per questo particolare Natale 2020.

Narvalo: la mascherina che sfida inquinamento e virus. Per chi predilige i regali utili quest’anno sotto l’albero non può mancare una mascherina, prodotto simbolo del 2020. E per fare le cose con stile c’è Narvalo Urban Mask. Creata dalla startup Narvalo, spin-off del Politecnico di Milano, è una mascherina protettiva certificata Ce Ffp totalmente Made in Italy, smart, sicura, dotata di una valvola intelligente a espirazione facilitata e di un tappo anti-Covid.

Adatta per girare protetti in città, in scooter, bicicletta, e monopattino e proteggersi così non solo da virus e batteri ma anche da smog e pollini. Perfetta anche per i più nerd perché si interfaccia con lo smartphone tramite la app Narvalo in grado di monitorare la qualità dell’aria.

Design: quando la sostenibilità è di casa. Dai centrotavola ai portacandele: Leonardi Wood, azienda con sede a Borgo Lares (Tn) certificata Pefc, propone una collezione di prodotti in legno massello di faggio in grado di coniugare design e sostenibilità.

Inoltre Leonardi Wood ha aderito alla Filiera Solidale Pefc, per sostenere le aree italiane colpite due anni fa dalla tempesta Vaia.

Per i più piccoli: giocattoli in legno e carta certificata. Per i piccoli di casa, ci sono i giocattoli di legno Haba: dal 2010 recano il marchio Pefc, che certifica l'utilizzo di legno di faggio e betulla proveniente dalla gestione sostenibile delle foreste che si trovano in un raggio di 150 km dalla sede aziendale di Bad Rodach (Baviera).

Per gli amanti della natura regala un albero. Bastano 20 euro per regalare un albero che verrà piantato nelle aree montuose coinvolte dalla disastrosa tempesta Vaia, avvenuta a fine ottobre 2018. Questo contributo, infatti, è destinato al progetto Ancora Natura per ricreare foreste che saranno poi gestite in maniera sostenibile (con certificazione di gestione forestale sostenibile Pefc) e che potranno tornare a donare servizi ecosistemici al territorio locale e al clima globale.

Letture solidali: il libro per viaggiare lungo stivale che supporta Emergency. Per chi ama leggere e viaggiare, c’è ‘Destinazione Italia. 300 idee per un viaggio lungo lo stivale’, la guida realizzata da ‘Travel Blogger per l’Italia’, gruppo composto da 193 travel blogger italiani. Oltre 700 pagine, corredate da più di 500 foto a colori, per un viaggio attraverso tutte le 20 regioni italiane. La guida è nata durante il lockdown: redatta dapprima soltanto in versione digitale, l’ebook ha rappresentato il ringraziamento simbolico per coloro che hanno preso parte, tra aprile e maggio 2020, alla raccolta fondi organizzata dai Travel Blogger per supportare Emergency, impegnata a combattere in prima linea l’emergenza Covid-19.

Dopo aver raccolto oltre 33mila euro per la Onlus in meno di tre settimane, ‘Destinazione Italia’ è cresciuta e si è arricchita di blogger, contributi e immagini per trasformarsi in una guida cartacea con il supporto della casa editrice Polaris. Il tutto senza perdere di vista il suo intento benefico: i diritti d’autore della guida sono infatti destinati a Emergency.

La box per preparare la tavola delle feste. Biancorosso, la startup dell’interior design nata in I3P, Incubatore del Politecnico di Torino, propone le Xmas Box, per sé o per un regalo speciale: 3 kit con tutto l'occorrente per apparecchiare la propria tavola delle feste e non solo. In collaborazione con Daria Massetani, flower stylist toscana, Biancorosso ha unito l'arte della tavola a quella dei fiori, proponendo per ogni box, oltre che l'occorrente necessario, le sue composizioni floreali essiccate. La box comprende: ghirlanda centro tavola, segnaposti floreali, tovaglioli, runner, porta tovaglioli, sottobicchieri, porta candele e le istruzioni per preparare una mise en place formale o informale.

Lirecento: il pantalone per lo smart worker. Da Lirecento, il marchio italiano digital native di pantaloni da uomo, arriva ‘Jacopo’, il pantalone da ‘smart worker’, con elastico e coulisse in vita, realizzato in Jersey. Un pantalone pratico che non rinuncia allo stile pensato per gli smart worker.

Bellezza green con Abiby. Il regalo perfetto per stupire un’amica, una mamma, una zia? Ci pensa Abiby, , talent scout di prodotti must have e delle ultime novità nel mondo beauty, che propone beauty box in abbonamento. Una scelta che pensa anche all'ambiente: il packaging delle box è realizzato in cartone e interamente riciclabile certificato Fsc e le sacchette all’interno sono certificate Gots (Global Organic Textile Standard). Inoltre i brand con cui collabora Abiby per il suo ecommerce e le beauty box sono vegan, cruelty free, minimizzano l’uso di packaging secondario e prediligono la filiera corta.