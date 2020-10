Si è svolta questa mattina presso Eataly Roma, alla presenza di Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e luce, la presentazione della partnership “Sentieri Sostenibili per una Nuova Energia”. Chiarini ha evidenziato l’impegno di Eni gas e luce in progetti di efficientamento energetico per edifici privati e condomini e in percorsi di de-carbonizzazione del settore industriale.