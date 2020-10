Galapagos, azienda belga che opera nel campo delle biotecnologie, ha annunciato l’apertura di una sede a Milano, la prima in Italia. La presentazione è avvenuta a Roma in occasione di un convegno organizzato. Alberto Avaltroni, VP Country Head Galapagos Biopharma Italy, ha commentato le potenzialità della medicina traslazionale e dell’approccio innovativo di Galapagos, sottolineando la volontà dell’azienda di investire in Italia.Â