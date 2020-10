Biotech e medicina traslazionale, Galapagos apre prima sede in Italia

L’azienda belga Galapagos, che opera nel campo delle biotecnologie, ha annunciato l’apertura di una sede a Milano, la prima in Italia. La presentazione è avvenuta a Roma in occasione di un convegno organizzato presso la Residenza dell’Ambasciatore del Belgio. La piattaforma di ricerca brevettata dall’azienda di biotech è un’espressione concreta di medicina traslazionale. Al momento Galapagos sta lavorando al lancio del suo primo farmaco per l’artrite reumatoide.