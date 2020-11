MedTech, Lorito, "Nuovo hub di Napoli ponte tra eccellenze italiane e straniere"

“L’HealthTech Innovation hub (HI) di San Giovanni a Teduccio sarà un ponte tra le eccellenze italiane nel settore medtech e il mercato di settore che è in rapida evoluzione, per cogliere le opportunità innescate dalla pandemia e dare anche una mano alla pratica medica”.Â

Così il Rettore dell’Università “Federico II” di Napoli, Matteo Lorito, ha commentato la nascita del nuovo polo dedicato allo sviluppo di tecnologie per la salute nel complesso universitario San Giovanni a Teduccio, a Napoli, frutto della collaborazione tra l’Università Federico II di Napoli e Medtronic Italia.Â