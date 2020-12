: "Assistenza primaria imprescindibile in una sanitÃ  di qualitÃ "

“Per costruire un modello autentico di assistenza territoriale sussidiaria alla rete pubblica ospedaliera, bisogna guardare alla prossimità in sanità . La nostra proposta è la creazione di reti multi professionali, in grado di integrare i diversi setting assistenziali, per garantire ai cittadini percorsi di cura e di prevenzione a prescindere dal contesto geografico e socio-economico”

Così Giuseppe Milanese, presidente di Confcooperative Sanità , ha sintetizzato la proposta dell’associazione per una riforma sanitaria dopo la pandemia.Â

 Â