SanitÃ , Paglia: "Una riforma per garantire continuum assistenziale anziano"

“La nostra riforma punta alla presa in carico dell’anziano attraverso il continuum assistenziale, per coprire l’intero spettro dei servizi per gli over 65, siano essi residenziali, semi residenziali o a domicilio”.Â

Così Don Vincenzo Paglia, coordinatore della Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria della popolazione anziana presso il ministero della Salute, ha spiegato gli obiettivi della riforma durante un meeting virtuale organizzato da Confcooperative Sanità .Â

