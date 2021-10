Flashmob Alitalia, le hostess si spogliano davanti al Campidoglio: “Nude, senza lavoro nè dignità”

Con la nascita di Ita hanno perso tutto, anche la dignità: così le ex hostess di Alitalia sono scese in piazza e si sono spogliate davanti al Campidoglio.

Alitalia diventa Ita Airways e le proteste faticano ad arrestarsi: lo testimonia il flashmob organizzato da ex hostess della celebre compagnia di bandiera, scese in piazza contro le decisioni degli ultimi giorni. Le ex dipendenti Alitalia si sono spogliate davanti al Campidoglio: un gesto simbolico per mostrare l’assenza di prospettive nella quale sono piombate.

Rimaste senza un lavoro e senza dignità.

Flashmob Alitalia, le hostess si spogliano in Campidoglio

Non c’è pace per il personale Alitalia rimasto a terra dopo la nascita della nuova azienda di stato, Ita. Così una trentina di hostess dell’ormai ex compagnia di bandiera si sono date appuntamento in Campidoglio, nel cuore della Capitale, nella mattinata di mercoledì 20 ottobre.

Finora i manifestanti hanno indossato la divisa protestando contro le decisioni intraprese.

Questa volta, invece, le hostess si sono spogliate dell’uniforme, come gesto simbolico per testimoniare le difficoltà a cui stanno andando incontro.

Disposte in ordine geometrico si sono tolte la divisa, capo dopo capo. Con la nascita di Ita, le lavoratrici di Alitalia hanno perso tutto. Poi hanno lasciato in piazza le loro scarpe, richiamando così i flashmob contro la violenza sulle donne. In tal caso, le scarpe si fanno simbolo di un’assenza: quella del lavoro, della dignità e di prospettive future.

Flashmob Alitalia, le hostess si spogliano in Campidoglio: le parole delle manifestanti

A farsi portavoce delle difficoltà di ognuna è Cristina Poggesi, assistente di volo Alitalia dal 1997. Spiegando il significato del gesto, ha dichiarato: “Oggi rappresentiamo al mondo il dolore e la violenza psicologica che stiamo subendo. È un anno che noi mamme Alitalia non dormiamo. Il 15 ottobre ci hanno tolto la vita, ci hanno tolto la pelle. Oggi toglierci la divisa significa proprio questo”.

Quindi ha ribadito: “Ci hanno tolto tutto. Per noi la divisa è qualcosa che ci rappresenta nel mondo e che abbiamo sempre indossato con grande orgoglio. Ce l’hanno tolta, ci hanno tolto la vita”. Così le ex hostess Alitalia chiedono lavoro, diritti e futuro.

Flashmob Alitalia, hostess si spogliano in Campidoglio: 5 giorni prima la manifestazione a Fiumicino

Cinque giorni prima del flashmob in Campidoglio, venerdì 15 ottobre, proprio quando Ita Airways inaugurava il suo primo volo sul cielo italiano, ex dipendenti Alitalia hanno manifestato a Fiumicino.

Con la fine della storica compagnia di bandiera si contano 8000 esuberi.