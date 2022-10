Flavia Vento avvista un ufo a Roma: “Ha lampeggiato, evviva”

Flavia Vento ha scatenato l'ironia del pubblico social annunciando di aver avvistato un ufo nel cielo di Roma.

Flavia Vento ha scritto su Twitter di aver avvistato un ufo nel cielo di Roma e ha scatenato l’ilarità della rete.

Flavia Vento avvista un ufo

In queste ore Flavia Vento è balzata agli onori delle cronache per un post su Twitter in cui ha annunciato di aver avvistato un disco volante nel cielo di Roma. “Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii”, ha scritto la showgirl, scatenando l’ilarità della rete.

In tanti hanno ironizzato sul suo messaggio, e uno degli utenti sui social ha scritto: “Si vede che Orione è dimagrito”, mentre un altro ha scherzato dicendo: “Ha dato anche 2 colpetti di clacson”, e ancora: “C’era un posto di blocco nelle vicinanze?”. La showgirl non ha risposto all’ondata di ironia che ha travolto il suo post e in tanti si chiedono se lo farà.

Flavia Vento: i gossip su Totti

Di recente Flavia Vento è stata raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia che era intenzionato a consegnarle un tapiro d’oro per via dello scandalo Totti. Dopo l’annuncio d’addio tra lui e Ilary Blasi e le reciproche accuse di tradimento, in tanti si chiedono se ci sia stato qualcosa di vero nella presunta notte di fuoco trascorsa dalla stessa Vento con l’ex Capitano (pochi mesi prima del suo matrimonio con Ilary).

Sulla questione Flavia Vento ha preferito continuare a tacere ma ha dichiarato sibillina: “Un giorno, quando vorrò parlare, parlerò. E spero che da qualcuno arriveranno delle scuse…”.