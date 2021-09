Flavia Vento: il ritorno in televisione e le rivelazioni su Scientology e Tom Cruise

Presto di nuovo in tv su Italia Uno, Flavia Vento è tornata a parlare della sua appartenenza a Scientology con un aneddotto su Tom Cruise

Dopo la mancata occasione al Grande Fratello Vip, Flavia Vento tornerà presto in televisione. La vedremo infatti nel nuovo programma di Nicola Savino Back to School, che andrà in onda a ottobre su Italia Uno. Nello show saranno chiamati diversi Vip alle prese con l’esame di quinta elementare, per verificare appunto il loro grado di istruzione.

Flavia Vento: le novità sulla showgirl

Riferendosi invece a Scientology, Flavia Vento ha confermato di farne parte, precisando di essere alle prese con delle lezioni che concernono la cura della mente. “Abbiamo una mente analitica e una reattiva. Tutti i traumi che abbiamo vissuto nell’infanzia sono immagazzinati dentro al nostro cervello. Grazie alla tecnica usata da Scientology, si arriva alla rimozione di questi traumi”, ha spiegato la showgirl romana.

Tempo fa, Flavia Vento aveva rivelato di essere single e casta da 11 anni. Forse proprio nella speranza di aver trovato l’anima gemella, l’ex modella ha peraltro confessato di pensare di chattare niente meno con Tom Cruise, anche lui membro di Scientology. “Ora è single […] e anche io lo sono, da 11 anni ormai. Non solo single, pure casta! Quindi… Why not, Tom?”.

Flavia era certa che il popolare attore le avesse scritto su Twitter, mandandole persino delle foto.

“Abbiamo parlato per due mesi, poi ho capito che si trattava solo di un profilo fake. Ci sono rimasta molto male”, ha confessato infine l’ex “valletta sotto il tavolo” di Libero con Teo Mammucari.