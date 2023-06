Flavia Vento, dopo la truffa di qualche anno fa che le ha fatto credere di avere una relazione con Tom Cruise, è riuscita a coronare il suo sogno. La soubrette ha incontrato il divo di Hollywood a Roma.

Flavia Vento incontra Tom Cruise dopo la truffa

Qualche tempo fa, Flavia Vento ha partecipato a diverse trasmissioni televisive per raccontare la truffa di cui è stata vittima. Sui social era stata contattata da un finto Tom Cruise e ha creduto di avere una relazione con lui. Nelle ultime ore, la soubrette ha incontrato l’attore in carne e ossa, a Roma per l’anteprima mondiale di Mission Impossible 7.

Flavia Vento: il sogno che diventa realtà

Via Instagram, Flavia ha condiviso un video in cui si mostra mentre guarda con occhi sognanti Tom Cruise che parla sul palco dell’Auditorium della Conciliazione. La Vento è a pochi metri di distanza da lui e possiamo solo immaginare i pensieri che affollavano la sua mente mentre lo ascoltava.

Flavia Vento e Tom Cruise si sono incontrati?

“Questa è la tua occasione“, le hanno scritto i fan a didascalia del video condiviso su Instagram. Al momento, non sappiamo se Flavia Vento sia riuscita ad incontrare Tom Cruise e a stringerle la mano.