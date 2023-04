Flavia Vento, la frecciatina contro due famose colleghe: "Non si sono comportate bene con me"

Flavia Vento si è scagliata contro due sue famose colleghe con cui a quanto pare non correrebbe buon sangue.

Flavia Vento contro due colleghe

A sorpresa in una delle sue ultime interviste la showgirl Flavia Vento ha ammesso che Belen Rodriguez e Valeria Marini avrebbero rappresentato per lei un’enorme delusione. “Diciamo che Belen Rodriguez e Valeria Marini all’Isola non sono state molto corrette nei miei confronti. Ma nun me va de parlà de ‘sta gente”, ha confessato la showgirl che, tra l’altro, ha anche rivelato di considerarsi molto più intelligente di come la considererebbero gli altri.

“Ma io ci faccio e basta! Su, dai, sono vent’anni che vi prendo tutti per il c…!”, ha dichiarato ironica, e ancora: “Sono molto più intelligente di quanto poteste, potreste, pot… No, aspetta. Come si dice?”.

Dopo essere recentemente balzata agli onori delle cronache per un suo presunto avvistamento ufo, la Vento è tornata a ribadire la questione affermando:

“Ma guardi che io gli Ufo li ho visti davvero, e poi mi sono anche documentata. Il nostro Dna viaggia a una frequenza di hertz che viene influenzata dai suoni. Poi ci sarebbe il discorso dei pleiadiani, che sono di nascosto su questa Terra per proteggerci, e i rettiliani, che sarebbero i governanti, quelli che lavorano per il male. Non credo che altre forme di vita extraterrestre vogliano distruggerci. Però se pensiamo che fra 30 anni saremo troppi su questa Terra, un po’ di timore che qualcuno voglia sfoltire viene”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?