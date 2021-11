Flavia Vento truffata su Instagram: “Pensavo fosse Tom Cruise”

Flavia Vento si è sfogata contro un sedicente truffatore che le ha fatto credere di essere Tom Cruise.

Flavia Vento è stata vittima di una truffa via social: attraverso un profilo falso un utente le ha fatto credere di essere il divo americano Tom Cruise.

Flavia Vento: la truffa via social

Flavia Vento ha avuto una disavventura che ha scatenato l’ilarità della rete: la showgirl infatti sarebbe stata vittima di un profilo falso che, a suo dire per diversi mesi, le avrebbe fatto credere di essere il divo americano Tom Cruise.

Dopo cinque mesi di corte spietata però, il profilo avrebbe inviato una richiesta alla showgirl per fissare un incontro in cambio di denaro, e quindi Flavia Vento avrebbe finalmente compreso che si sarebbe trattato di una truffa bella e buona.

“Ecco dopo 5 mesi di chat è arrivato il risultato un truffatore che si è spacciato per Tom cruise e alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo ! Ma come stai messo brutto truffatore ? Per 5 mesi hai fatto finta perfettamente di essere Tom non ho parole! Mi hai illusa mi mandavi canzoni d’amore e io ci sono cascata come una scema”, ha tuonato via social la showgirl postando l’ultimo messaggio inviatole dal profilo falso in privato.

Flavia Vento: l’ironia della rete

In tanti sui social hanno preso in giro la showgirl per esser stata vittima del sedicente truffatore. “Ma lo stupido non è lui ma tu che veramente hai pensato che potesse essere Tom Cruise…..Non so se ridere, o piangere perché tu hai più soldi di me”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Vabbè flavietta ma anche tu dormi però… wakeup!” e un altro ancora ha scritto: “Comunque Tom mi ha detto la stessa cosa di te…

Sei tu che l’hai illuso”.

Flavia Vento: le posizioni No Vax

Prima del caso Tom Cruise Flavia Vento ha sollevato alcune bufere in rete per via delle sue dichiarazioni No Vax. Addirittura la showgirl se l’è presa con i No Vax perché, a suo dire, avrebbero posizioni “troppo moderate” in merito ai vaccini: “#novax perché non parlate degli effetti collaterali del vaccino covid? Sapete quanta gente sta male dopo aver fatto il vaccino”, ha scritto la showgirl sui social, e ancora: “Mi chiedo come la popolazione mondiale sia così scema! Per fortuna alcuni sono intelligenti!”