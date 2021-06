Flavio Briatore commenta il reddito di cittadinanza: “Se diamo 700 euro al mese, conviene stare a casa”

Flavio Briatore è intervenuto duramente a Quarta Repubblica parlando del reddito di cittadinanza e della poca propensione dei giovani ai lavori stagionali

Al centro del dibattito pubblico degli ultimi giorni vi sono sia il reddito di cittadinanza sia il rifiuto di molti giovani di accettare lavori stagionali. L’argomento è stato affrontato nell’ultima puntata di Quarta Repubblica su Rete 4, dove fra gli ospiti in studio era presente anche Flavio Briatore.

A tal proposito, il noto imprenditore piemontese ha voluto dire esplicitamente la sua, precisando che “se non diamo ai giovani la possibilità di fare challenge, ma di stare a casa prendendo 600-700 euro, conviene stare a casa”.

Briatore e Morelli criticano il governo

A esprimersi sulla questione è poi intervenuto anche lo psichiatra Raffaele Morelli, che ha sottolineato come secondo lui la politica non abbia fatto nulla per i giovani.

“Nella vita la cosa più importante è il lavoro, i nostri giovani temono la fatica, il giudizio e l’autorità”: insomma, anche per lui una bocciatura totale del reddito di cittadinanza.

Continuando a commentare il lavoro stagionale, Briatore ha infine ricordato che all’iniziale notizia del coprifuoco durevole fino al 31 luglio, molti hanno deciso di andare a lavorare all’estero, riducendo in tal modo la platea di possibili collaboratori stagionali nel nostro Paese.