L’imprenditore Flavio Briatore si è scagliato contro gli utenti attivi sul web che hanno festeggiato dopo aver appreso dei danni riportati dal Twiga a causa del maltempo registrato in Toscana.

Flavio Briatore contro il popolo del web che esulta per la distruzione del Twiga: “Siete delle m*rde”

L’ondata di maltempo che ha travolto la Toscana si è abbattuta anche sul Twiga, il lido di lusso a Forte dei Marmi, nella regione della Versilia, di proprietà di Flavio Briatore e gestito dalla senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè.

In seguito al disastro che si è abbattuto sullo stabilimento balneare, Briatore ha condiviso un video sui social incentrato sulle conseguenze delle devastanti bombe d’acqua e raffiche di vento che si sono verificate nella Regione e, soprattutto, in corrispondenza del Twiga che, secondo l’imprenditore, sarebbe stato colpito da una tromba d’aria.

Con la diffusione della notizia sui problemi causati allo stabilimento, molti utenti che compongono il popolo del web hanno festeggiato sui social, godendo delle sventure del Twiga e auspicando nella chiusura della catena.

Il comportamento degli utenti sul web ha fatto profondamente infuriare l’imprenditore che ha asserito: “In tanti hanno festeggiato. Leggendo i commenti sui social abbiamo fatto felice un mucchio di persone – e ha aggiunto –. Io non riesco a capire in che Paese di sfigati e di rancorosi viviamo.

Il Twiga dà lavoro a 150 persone e dà anche un indotto milionario a tutta la zona”,

Ancora, Briatore ha voluto lanciare un messaggio a chi condivide le sue medesime difficoltà, asserendo: “Mando tutto il mio sostegno a tutti coloro che dovranno ricostruire i bagni dopo questa tromba d’aria. Ci rimboccheremo le maniche e riapriremo”.

Infine, Briatore ha duramente criticato chi ha festeggiato per le sventure del Twiga, tuonando: “Siete della m*rde”.