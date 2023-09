Flavio Briatore ha sorpreso i fan con un racconto che ha dell’assurdo. L’imprenditore ha denunciato un furto avvenuto all’interno del suo locale Twiga di Forte dei Marmi e ha accusato una giornalista.

Tramite il suo profilo Instagram, Flavio Briatore ha voluto condividere un fatto avvenuto all’interno del suo locale Twiga situato a Forte dei Marmi. L’imprenditore ha denunciato un furto che, a quanto sostiene lui, è stato messo a segno da una giornalista “che ha un nome del mare“.

Briatore ha dichiarato:

“Buongiorno ragazzi, stamattina vi do una notizia che per me ha dell’incredibile. È successo che una giornalista di un noto quotidiano toscano, che ha un nome del mare, è venuta al Twiga per fare un servizio sul locale. Mentre era qui, tuttavia, si è fregata la giacca di Dimitri, con il logo del locale e se l’è portata via. Abbiamo visto dalle telecamere che si è presa questa giacca. Alle due, tre del mattino qualcuno ha ritrovato il portafoglio con i documenti e le carte di credito di Dimitri, ma nessuna traccia della giacca”.